Le Secours Catholique de Rodez recrute des bénévoles : "Une aventure humaine qui vaut le coup !"

Le Secours Catholique a organisé ce mardi 23 mai, un café gourmand afin de rencontrer des nouveaux bénévoles " pour amener un vrai support à l'association."

L'association " Le secours catholique " se rassemblait ce mardi 23 mai à la Maison Saint Pierre dans le but de découvrir des futurs bénévoles. Dans la France ainsi que dans l'Aveyron, les bénévoles de l'association agissent au quotidien avec les personnes sans abri, migrantes, avec les familles, avec tous, par le biais d'actions comme les boutiques, les voyages, les transports solidaires, le fraternibus, l'accompagnement scolaire, les groupes de parole ...

"Une aventure humaine qui vaut le coup !"

" Aujourd'hui on cherche des bénévoles dans la délégation, dans l'organisation, dans la gouvernance afin de pouvoir se mettre plus au service des bénévoles qui sont sur le terrain, de donner plus de temps et de solidifier le côté humain. Par exemple, on aimerait recruter dans la trésorerie, dans le secrétariat, dans la communication et chez les jeunes de manière à amener un vrai support à l'association.", explique Brigitte Fabre, assistante de délégation et Sophier Mercier, déléguée du Tarn, Aveyron, Lozère dans l'association.

Une association qui s'agrandirait dans le but aussi de mettre en place de nouveau projets notamment un pour lutter contre la précarité alimentaire sur Rodez mais surtout pour dynamiser l'association, " aucun critère n'est requis, tout le monde peut venir tant qu'il y a le respect et la bienveillance. Puis c'est un véritable terrain de rencontres, une aventure humaine qui vaut le coup ! ", précise Brigitte Fabre.

Pour contacter Le secours Catholique : www.tarnaveyronlozeresecours-catholique.org