Cette Bugatti dite "Baby II" à propulsion électrique est estimée entre 80 000 et 140 000 euros.

Ce n'était pas tout à fait une voiture, mais c'était loin d'être un jouet. Lorsque dans la nuit du samedi 22 au dimanche 23 avril, deux individus qui s'étaient introduits par effraction dans un garage de Castres (Tarn) tombent nez à nez avec cette Bugatti Baby II, ils ont du avoir un petit coup de surprise, avant un coup de foudre qui les font emmener cette petite voiture atypique, au design datant des débuts de l'automobile, mais au moteur électrique.

La Brigade de sûreté urbaine de Castres ouvrait immédiatement une enquête, mais ce n'est qu'un mois plus tard, le samedi 20 mai, que le directeur de Bugatti France lui-même repérait une des ces Bugatti Baby en vente... sur Le Bon Coin ! Il alerte alors les policiers castrais qui, en collaboration avec le Peloton de surveillance et d'intervention de la gendarmerie du Tarn (Psig), mettent au point un stratagème en vue d'interpeller le vendeur de la "Baby". Ce qui sera fait à peine 24 heures plus tard, à Pont-de-l'Arn. Dans la foulée, le complice sera identifié et interpellé à Castres.

Durant leur garde à vue, les deux individus âgés de 23 et 25 ans reconnaissaient le vol par effraction. Ils ont été convoqués au palais de justice de Castres pour répondre de leurs actes.

La Bugatti Baby II, c'est quoi ?

Cette petite voiture fabriquée seulement à 500 exemplaires et commercialisée en 2021 s'inspire d'abord de la carrosserie de la Bugatti Type 35, mais surtout de la première Bugatti Baby I, fabriquée en 1926 pour le fils d'Ettore Bugatti. Son moteur est électrique tout comme le premier modèle d'il y a près d'un siècle, selon le site de Bugatti. Un petit bijou "pas cher", estimé entre 80 000 et 140 000 euros. C'est une Bugatti en modèle réduit, faussement à destination des enfants, mais avec une vitesse qui peut dépasser les 100 km/h suivant le modèle et les réglementations des pays en matière de vitesse, et donc qui fait le bonheur des adultes... à condition qu'ils ne soient pas de trop forte corpulence. Plus qu'un jouet d'enfant donc, même si cette Bugatti n'est pas homologuée pour la route.