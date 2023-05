Villefranche-de-Rouergue. Rendez-vous aux Jardins

Les 3 et 4 juin prochains auront lieu les Rendez-vous aux Jardins. Pour cette 20e édition, le Pays d’art et d’histoire des Bastides du Rouergue organise une journée découverte de sentiers botaniques ou d’arboretum, de parcs, de jardins d’agrément, de jardins potagers et de jardins partagés. Ce week-end sera aussi l’occasion de participer à des ateliers, à des lectures, d’écouter de la musique ou de profiter d’exposition. Ouverture exceptionnelle des jardins privés. Le programme complet est à retrouver dans la semaine auprès de l’Office de Tourisme de Villefranche-de-Rouergue ou sur le site Offices de Tourisme du Pays d’art et d’histoire : www.bastidesdurouergue.fr