Villefranche-de-Rouergue. Le programme de la semaine des Hauts parleurs

Jeudi 25 avril, Leïla est aux fourneaux avec au menu tajine ; desserts : fondant au chocolat ou choux à la crème fleur d’oranger.

Vendredi 26 avril

– De 14 h 30 à 16 heures : Le rendez-vous "Bidouille & Papote" – Julie et Sylviane vous proposent un temps d’échange, de partage, de convivialité et de créativité ouvert à tous ! Venez bidouiller au crochet, tricot… etc.

- 19 heures : ouverture des portes

- 20 h 30 : soirée-concert organisée par le collectif LBD. Les LBD vous invitent à une soirée préPride enflammée ! Les groupes : Frambby Rap du Turfu à l’ancienne et Pédale (duo de pédale rurale), électrorock et glamour dark. Repas sur place à prix libre, concert au chapeau. pedale.bandcamp.com/album/losthttps://frambby.bandcamp.com/album/cuisson-vapeur-2

Samedi 27 avril

- De 10 heures à 15 heures : ouverture du café- midi : les délicieuses galettes bretonnes de Jean-Marc.

À noter : une aide informatique bénévole sur rendez-vous aux heures ouvrables – jimvry@gmail.com

Exposition "Le Cabinet des curiosités" by RecyclaBülle jusqu’au 10 mai 2024 by RecyclaBülle jusqu’au 10 mai.