Naucelle. Jalenques fête les jardins en musique

Une fois de plus, les mélodies jouées par les altos, violons, guitares, flûtes et autres instruments s’inviteront ce week-end au milieu des parterres de fleurs dans le cadre de la Fête des jardins. L’entrée est libre.

Au programme de samedi 3 juin : dès 10 heures, accueil, visites libres ou guidées du château, du village et des jardins ; à 14 heures, "une guitare, deux voix" par Tremolo-Gromolo, participation libre "au chapeau" ; à 15 heures, musique baroque, extraits de cantates et d’opéras, Bach, Haendel, Vivaldi, de Boismortier ; à 16 heures, musique médiévale par Dame Hélène et Messire Mathieu ; à 17 heures, musique baroque.

Programme de dimanche 4 juin : dès 10 heures, même menu que la veille ; à 14 heures, quatuor à cordes du Conservatoire à rayonnement départemental de l’Aveyron ; à 15 heures : récital de musique de chambre ; à 16 heures : accordéon, musette et folklore par Michel Bonnefous.

Pendant les deux jours, restauration exotique de Marie-Charline Palous (cuisine de La Réunion). Boissons chaudes ou fraîches. Visites guidées où libres. Présentations et vente des publications.