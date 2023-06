Quilles de huit : la cinquième manche du championnat de l'Aveyron en images

Dimanche 4 juin, l'Elite a disputé la cinquième manche du championnat de l'Aveyron. Et pour lancer la journée, les quadrettes d'Excellence ont fait fort : à l'issue des trois parties, pas moins de quatre équipes totalisaient plus de 640 quilles (soit plus de 53,33 de moyenne) : Izard de Luc 644, Galiléa d'Olemps 644, Galdemar de Sainte-Geneviève 642 et Bes de Sainte-Geneviève 641.