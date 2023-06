Decazeville. Initiation au cirque à l’IME de l’Ouest de Cransac

Organisée tout récemment par l’IME de l’Ouest de Cransac dans l’enceinte du parc thermal de la cité thermale, la journée Activité Physique, sur le thème du cirque, a réuni 130 enfants de 6 à 18 ans, venus de différentes structures des environs plus ou moins immédiats : le foyer de vie d’Auzits, l’Itep des Cazelles (Figeac), les IME de Fons et de Nayrac toutes les deux du Lot et les enfants de l’IME de En matinée.

En matinée, aux quatre coins du parc thermal, on y trouvait des groupes qui travaillaient sur des ateliers différents.

Chaque groupe passait au fur et à mesure dans ces ateliers, extérieurs, ainsi qu’à celui installé dans la salle d’accueil qui permettait à l’aide de matériel spécifique, d’appréhender son sens de l’équilibre.

L’après-midi en revanche tous les jeunes participants allaient suivre les recommandations d’Yvan Creyssels de la Compagnie "Piste au Nez de la balle" qui apprivoise quasiment toutes les disciplines du cirque et qui a fait profiter de son expérience les jeunes "apprentis" du jour. Ces derniers étaient tout heureux de s’essayer aux joies du cirque.