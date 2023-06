Moyrazès. Retour de la fête de la Soulenque

La dernière édition du repas festif organisé par l’association "Les Amis de Comencau" remonte à 2019. Cet événement baptisé "Soulenque" n’avait pu être reconduit en raison des restrictions Covid. Déterminés à faire revivre ce moment festif, les bénévoles de l’association convient le public, samedi 1er juillet pour une nouvelle édition de ce repas assis aux abords du pont de Comencau. Rendez-vous donc à Comencau ce 1er juillet dès 12 heures où un apéritif vous sera offert.

Le repas complet comprend notamment la fameuse truite fumée "façon Comencau" préparée par les bénévoles de l’association. Repas complet pour 15 € par adulte et 9 € par enfant (truite ou saucisses grillées). L’après-midi se poursuivra par le tirage de la tombola avec de nombreux lots offerts par de généreux donateurs, artisans et commerçants locaux. Une adhésion comme membre sympathisant de l’association "Les amis de Comencau" vous sera proposée pour 10 € par famille pour aider cette association qui œuvre à la sauvegarde et à la restauration de ce site unique. Une navette avec un 4x4 est mise en place pour permettre aux personnes ayant des difficultés à marcher de se rendre sur le site depuis les parkings côté Druelle ou Moyrazès. Pour une bonne organisation, il est préférable de s’inscrire : en ligne sur le site internet de l’association www.comencau.fr ou auprès d’un des responsables, André Mazenq 06 87 36 03 42 ou Serge Frayssinet 06 84 53 33 72.