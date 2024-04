Moyrazès. Eugène Viala, Antonin Artaud et Ilarie Voronca au cœur d’une exposition originale

Vendredi 19 avril, le maire Michel Artus, accompagné de Christiane Chaule, organisatrice de l’évènement, et de nombreuses personnalités du monde de l’art et de la culture, inaugurait l’exposition au doux nom "Univers fantastiques, étranges créatures" à l’espace Jean-Mazenq.

Une trentaine d’eaux-fortes d’Eugène Viala venant du musée Eugène-Viala de Salles-Curan faisait écho aux textes d’Antonin Artaud, écrivain interné à l’asile de Rodez de 1943 à 1946 et à ceux d’Ilarie Voronca, écrivain franco-roumain réfugié à Moyrazès en 1943 et 1944.

Les comédiennes du Conservatoire de Montpellier, Flavie Castagné et Emma Hugon avaient écrit et mis en scène trois spectacles pour redonner la parole à ces poètes injustement oubliés tandis que Charles Bories, président des Amis d’Eugène Viala et du Lévézou a proposé une conférence sur l’artiste aveyronnais.

Des artistes originaires d’Occitanie (Aveyronnais, pour la plupart) Claude Bouviala, Nadine Vergues, Sylvie Tchitchek, Chris de Moy, Marie Gautron et The Big Big Frog, auront toute latitude de créer des œuvres en lien avec l’univers fantastique de ces trois poètes et de les exposer.

L’exposition à l’espace culturel Jean-Mazenq de Moyrazès court jusqu’au 25 avril. Visible de 14 heures à 17 heures.