Moyrazès. "Horizons croisés : terres et couleurs" invite à l’évasion

"Les Ateliers de la Maresque" invitent à l’espace Jean-Mazenq jusqu’à ce dimanche 17 mars pour y voir les œuvres d’artistes dans le cadre de l’expo "Horizons croisés, terre et couleurs".

Niurka Inurrieta a étudié les arts plastiques à l’institut polytechnique de design industriel de la Havane et poursuivi ses études aux beaux-arts de la Havane. Elle invite à l’évasion au rythme des couleurs et des lignes de cet empire végétal et marin où les rêves, les désirs, les angoisses et les peurs peuvent être abandonnés.

Simone Meier vit à Huriel dans l’allier où elle y travaille le grès et crée par le tournage, le modelage et les plaques des pièces uniques. Son imagination se livre entièrement avec l’ajout de bois, de verre, de métal. Ses personnages sont autant d’invitations à l’imaginaire, aux cultures africaines ou aux animaux qui peuplent les grands espaces.

Linda Fines, aquarelliste a découvert le pastel il y a longtemps, comme elle se plaît à dire sa passion est de sculpter avec ses doigts. Ses inspirations sont les voyages. Douce humaniste elle aime particulièrement les moments de partage et d’échange.

Josette Bessière pratique l’aquarelle, le pastel, et la peinture sur porcelaine. Elle utilise une technique peu connue dites mouillé sur mouillé qui correspond à sa vision de l’aquarelle et à la magie provoquée par la rencontre des pigments et de l’eau.

Sasha Martinet façonne l’argile comme un moteur indispensable à son existence. Elle vit le contact à la terre comme une thérapie. Elle pratique la technique ancestrale du raku et invite dans ses œuvres les personnages de la culture japonaise avec ses esprits et ses légendes. Elle vit dans les hauteurs de l’Aubrac, dont l’expression se retrouve dans ses œuvres faites de grès à haute température, brut, robuste, pour des réalisations à installer au jardin, comme des nichoirs, des fontaines ou des pots se couvrant de mousse au fil du temps.

Gilles Coutal, André Forges, et Mako Moya complètent cet aréopage de talents.