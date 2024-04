Naucelle. Trois artistes exposent à la "Quincaillerie"

Une fois n’est pas coutume, trois artistes accrochaient leurs toiles aux cimaises de la "Quincaillerie". Les trois amies, avec chacune leur atelier, ont exposé dans le département, mais aussi en région toulousaine. Plus d’une trentaine de tableaux à admirer.

Nicole Ferlet Couderc, avec un panel chatoyant d’œuvres d’art figuratif et abstrait, peint avec talent depuis l’âge de 6 ans avec des techniques de peinture très diversifiées, aquarelles, peintures à l’huile. Ses œuvres reflètent des états d’âme.

Anne Amharit, de par son métier d’infirmière n’a eu de cesse que de se consacrer aux autres. Si le mot soin peut être polysémique, du soin au malade, elle opte pour la peinture sur soie, ce qui lui valut d’être primée à la préfecture de Chambon.

Pour Nicole Bertrand, les techniques sont celles des peintures à l’huile et sur soie. Elle a choisi la peinture figurative et ses tableaux représentent des portraits. Les toiles de ses trois amies d’âges respectables sont visibles jusqu’au 23 mai. Le vernissage de cette exposition, samedi en fin de matinée permettait à Brigitte Marolles, responsable de la commission culture, en présence de Karine Clément, de faire écouter à l’assemblée l’un de ses discours des plus élogieux envers des artistes.

En tenue d’apparat, "Popo", comédienne de Commedia Novacella, jouait des castagnettes avant le pot de l’amitié.