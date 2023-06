Manhac. Le comité prépare la fête d’été

Le nouveau bureau du comité des fêtes de Manhac, placé sous la présidence de Matthieu Alary, a convié tous les membres en vue de préparer la fête d’août. Au menu, dimanche 6 août, déjeuner tête de veau-tripoux, apéritif animé par la Cariole, concours de pétanque à partir de 14 heures. 15 heures, en l’église, la chorale du Haut Ségala donnera un spectacle. Pour le soir, Duo à Deux et No Réso se partageront la scène en même temps que le repas saucisse-aligot. Liberty Music, fidèle au poste, conclura les festivités. À savoir le samedi soir 5 août, une rando nocturne est proposée. Rendez-vous donc les 5 et 6 août à Manhac pour la fête d’été.