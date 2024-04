Football : Ar Manhac sélectionné pour la finale de la coupe de l’Aveyron

Les "rose et noir" de Manhac contre les verts de Camboulazet, c’était au stade municipal de Baraqueville, samedi soir. 20 heures, coup d’envoi. Même si le vent glaçait le nombreux public venu soutenir son équipe,les joueurs, quant à eux, ont tout donné. Maintes occasions ont fait réagir le public tout au long du match. C’est au cours de la première mi-temps que les "rose et noir" ont marqué le but, signé Pierre. Ce but qui fut celui de la victoire qui les mènera le 11 mai prochain en finale. Il y a eu du jeu, de l’ambiance,du suspens, mais l’essentiel était d’aller au but.

Bravo aux deux équipes pour cette prestation.