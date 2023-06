Lestrade-et-Thouels. Les aînés sur les traces des Templiers et des Hospitaliers

C’est toujours dans la bonne humeur que le club des aînés ruraux de Lestrade-et-Thouels mit le cap sur Sainte-Eulalie-de-Cernon. Afin de se dégourdir les jambes, les adhérents s’essayèrent aux joies du vélo rail. Quelques coups de pédale et le groupe suivit la voie en s’émerveillant à chaque sortie de tunnel sur la beauté des paysages.

Puis, un succulent repas fut servi à l’auberge la Cardabelle au cours duquel les membres du club purent échanger en toute convivialité. L’après-midi fut consacré à la visite guidée de la Commanderie où le groupe plongea dans le temps des Templiers et des Hospitaliers grâce aux explications et au film retraçant toutes les épopées en ce temps-là. Ce fut une très belle journée détente et riche en découvertes.