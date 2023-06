Salles-la-Source. Le duo Trampoline se produira en concert au profit de la Cami

Le Duo Trampoline de Salles-la-Source et les Filles de Chœur de Souyri font partie des chœurs qui se produiront le 20 juin, à partir de 20 heures à la chapelle Saint-Joseph de Rodez, en soutien à la Cami pour l’opération Chœur en Concert. La Cami est une association qui a pour mission de permettre à des personnes touchées par un cancer de pratiquer une activité thérapeutique sportive.

Le groupe "Comps se le chante", touché de près par cette cause, a invité la chorale les Filles de Chœur à chanter pour cette association en 2019. "Alors nous avons eu envie en 2023 de renouveler cette expérience avec deux nouveaux groupes copains, Tutti, la chorale du Club à Rodez et, Trampoline, un duo de Salles-la-Source" explique Sandrine très active dans la chorale de Souyri pour ce concert où se produiront trois chorales et un duo : Comps se la chante, Tutti, Les Filles de Chœur et, Trampoline. Participation libre mais nécessaire.

Sandrine dédie cette soirée à Alexandrine et espère que de nombreux participants vont venir assister à cet évènement joyeux et coloré, à son image. Toutes les infos sur les pages Facebook des quatre groupes.