Le rêve d'orages américains de l'Aveyronnais Roman Laval est devenu une merveilleuse réalité

Avec cinq autres passionnés, le jeune chasseur d’orages s’est envolé pour la Tornado Alley. Une expérience fantastique et électrisante dans les grandes plaines américaines.

S’envoler vers les États-Unis pour aller chasser orages et tornades sur les vastes étendues américaines. C’était son rêve le plus cher. Le plus fou aussi. Le rêve d’un jeune passionné, comme il nous l’avait confié lors de notre première rencontre l’été dernier (notre édition du 3 juillet 2022). Eh bien, le rêve est finalement devenu réalité beaucoup plus tôt qu’espéré pour le jeune Decazevillois, Roman Laval.

Une équipe de six baroudeurs

L’expédition fut organisée par Yannick, un Lyonnais de 35 ans, habitué de ce type d’aventures, et Julien, un autre habitué, qui vit en Italie. Ils furent rejoints par Damien, lui aussi de la région lyonnaise, Mélissa, une mère de famille toulousaine, Coralie, une infirmière de Tours, et Roman, le plus jeune de la bande avec ses 21 ans. "Je ne pensais pas le faire cette année, raconte Roman, et puis quand Yannick a annoncé sur Internet qu’il y avait une possibilité, j’ai dit, j’y vais. On ne se pose pas de questions et on fonce…"

Le groupe s’est retrouvé, le 10 mai, à Francfort, d’où avait lieu le décollage, pour Denver, dans le Colorado. Même si la plupart ne se connaissaient pas, le courant est vite passé et la joyeuse troupe fut rapidement mise sous tension…

"Dès l’atterrissage, avant même de passer la douane, il y avait déjà une alerte tornade. Le premier jour, on s’est tapé des grêlons énormes et on a assisté à notre première tornade. Imaginez l’excitation ! D’entrée, on était dans le bain, il ne manquait plus que le gel douche… La tornade passait très vite et là on a fait demi-tour, car cela peut devenir très dangereux. Il y a eu un tout petit moment de panique, car il faut gérer les émotions, la conduite et tout le reste…"

Huit états et plus de 8 000 km

Embarqués à bord d’un Ford spacieux, les six compères ont sillonné huit états (Iowa, Nebraska, Oklahoma, Kansas, Texas, Nouveau-Mexique, Colorado, Missouri) et parcouru plus de 8 000 kilomètres. "Physiquement, c’est assez dur, épuisant, quand tu te retrouves seul face aux éléments. Et puis, on a mal bouffé pendant quinze jours…", rigole Roman.

Durant leur périple, les Frenchies ont même croisé le météorologue Reed Timmer, l’un des chasseurs d’orages américains les plus connus, et son Dominator, un véhicule blindé et carapacé, capable d’affronter les pires conditions dantesques. "Là-bas, tu en fais ton métier", précise Roman, lui qui aimerait bien aussi pouvoir vivre de sa passion.

"Nous avons vu cinq tornades, dont deux belles, se souvient-il. Il ne faut pas, non plus, se fier aux documentaires que l’on voit sur Internet…" Traduction, ne vous attendez pas, non plus, et fort heureusement, à rencontrer et photographier une tornade toutes les cinq minutes…

Le plein d’émotions

L’expérience fut, bien sûr, intense, électrisante. "C’est un dépassement de soi, fort enrichissant. Nous sommes passés par toutes les phases, avec énormément d’émotions, témoigne Roman. Certains jours, j’en avais presque l’arme à l’œil. On a vu des gens apeurés qui fuyaient. Dans ces moments-là, tu te dis qu’on est vraiment petits comparés à tout ça. Ce sont des trucs qui détruisent tout, qui peuvent nous balayer en cinq minutes, mais en même temps, c’est merveilleux. Tout est gigantesque." Le groupe a également fait étape à Rosewell, au musée de l’Ufologie. "Il y a des têtes d’extraterrestres partout et même le MacDo est en forme de soucoupe volante", s’amuse Roman.

Un documentaire vidéo

Autant dire que durant cette quinzaine américaine, Roman a réalisé des centaines de photos et de nombreuses vidéos. Il a d’ailleurs commencé le montage d’un documentaire sur la Tornado Alley. Dès son retour sur le sol français, Roman a repris les routes de la région pour chasser les orages. Et cette année, il faut dire qu’il est particulièrement gâté… "J’ai repris du service sans attendre et j’ai bien été accueilli aussi", plaisante le jeune homme, dont le souhait est de "vivre de ma passion, partager de la bonne énergie avec les autres." En septembre, il se pourrait qu’il aille chasser les orages, en Italie, sur la côte Adriatique. Sans attendre, à partir du 20 juin, il organisera des sorties en groupe sur le terrain. Et l’année prochaine "si je peux, je repars."

Tous ceux qui le connaissent et apprécient sa gentillesse sont vraiment heureux pour lui. Comme le dit la chanson : c’est un beau Roman, une belle histoire…

On peut suivre les aventures de Roman Laval, sur la page Facebook Passion Orages Aveyron. Contact au 07 66 63 37 17.