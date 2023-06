Nord-Aveyron : le festival de la "Grande Confluence et haute voltige" revient en juillet

Il se déroulera du 6 au 9 juillet à Entraygues.



L’Essieu du Batut, atelier artistique, organise la troisième édition de son festival : au 6 au 9 juillet, à Entraygues.

Le festival présente des spectacles de cirque de haute volée, où le langage acrobatique se fait tour à tour philosophique, poétique, malicieux… En résonance avec le magnifique paysage du confluent.

Autour des spectacles, seront proposés une projection du documentaire Dancing Pina, des ateliers d’initiation au mât chinois et de pratique corporelle en douceur, des rencontres et une librairie éphémère autour du cirque, de la danse et de l’écologie.

Petite restauration entre les spectacles par Elsa Magne qui fera appel aux producteurs locaux pour sa cuisine créative. Jeudi 6 juillet au cinéma d’Entraygues : Dancing Pina, documentaire (2 023) de Florian Heinzen-Ziob.

Spectacles

- Translations, mise en scène : Maryka Hassi – avec Benjamin Lissardy et Samuel Rodriguez – Cie Bivouac. Deux artistes en mât chinois. Vendredi 7 juillet à 19 h et dimanche 9 juillet à 19 h. Durée : 30 minutes Tout public. www.bivouaccie.com

- Solitude·s, de et avec Quentin Claude, Cie La Migration : c’est une sorte d’abandon à la gravité. Vendredi 7 juillet à 20 h et samedi 8 juillet à 20 h 15. Durée : 30 minutes Tout public. www.lamigration.fr

- De bonnes raisons, de et avec Matthieu Gary et Sidney Pin – Cie La Volte-cirque. Deux acrobates qui philosophent joyeusement sur leur rapport au risque. Samedi 8 juillet à 17 h dimanche 9 juillet à 17 h. Durée 1 h 10. Tout public, à partir de 8 ans. www.lavolte-cirque.fr

- Miettes, de et avec Rémi Luchez, Association Des Clous. Le personnage est une sorte de primate. Vendredi 7 juillet à 21 h 15 et samedi 8 juillet à 18 h 45. Durée : une heure Tout public à partir de 6 ans. www.assodesclous.fr

- Bleu tenace, de Chloé Moglia, Suspension Fanny Aus- Cie Rhizome. Bleu comme le ciel et tenace, car ainsi tient-elle. Samedi 8 juillet à 21 h 30 et dimanche 9 juillet à 20 h 15. Durée : environ 30 minutes. Tout public. www.rhizome-web.com

Réservations en ligne : www.lagrandeconfluence.festik.net