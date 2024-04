Entraygues-sur-Truyère. Une pièce de théâtre pour entrer dans l‘univers des insectes

La Communauté de communes Comtal Lot et Truyère présente une pièce de théâtre "Le Pays des Insectes" à la Salle multiculturelle d’Entraygues, le vendredi 3 mai à 20 h.

Le metteur en scène Philippe Berling et l’acteur Jacques Mazeran nous invitent dans l’univers fascinant de l’entomologiste Jean-Henri Fabre, scientifique doté d’une âme de poète décrivant un monde d’insectes foisonnant et rocambolesque, entre Microcosmos et Jurassic Park.

Il y a la terrible araignée, la lycose de Narbonne et la mante s’accouplant avec sept mâles différents, qui finiront, bien sûr, tous dévorés. Les amours sadomasochistes du Méloïde du frêne et l’avidité meurtrière du carabe dévastant les colonies de chenilles. Mais il y a surtout le bousier, le scarabée sacré des Égyptiens qui, tel un Sisyphe à pinces, roule éternellement son rocher de bouse et recycle le déchet en nourriture pour ses larves…

Cette pièce a été créée en 1994 au Théâtre de l’Athénée Louis-Jouvet à Paris et a été jouée en France et au Maroc près de 200 fois. Elle apparaît comme une belle leçon d’humanité dans une langue incomparable, accompagnée de la musique d’André Litolff et de Jon Hassel.

Pour tout public, Durée : une heure, Tarif : 10 €

Contact et réservations auprès du service culture : comtal-lot-truyere.fr/decouvrir/culture/reservation – 05 65 48 33 90 – culture@3clt.fr