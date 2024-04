Entraygues-sur-Truyère. Roblin remporte son vélo "à très haut débit" offert par Alliance THD

Jeudi dernier, M. Roblin, un administré de la commune de Saint-Hippolyte, a remporté le prix régional offert par Alliance THD dans le cadre de l’installation de la fibre sur le territoire aveyronnais. Ainsi, le directeur régional Didier Ricaud et le maire Francine Lafon lui ont remis le prix en mairie, à savoir un vélo électrique. Alliance très haut débit, est l’opérateur Télécoms partenaire, et filiale d’Orange concession. "L’Europe s’engage dans le département de l’Aveyron avec le fonds européen agricole pour le développement rural et la résorption des zones blanches en haut débit en milieu rural."

À la suite d’un appel à projet national, du "plan européen de relance économique : soutien au développement des infrastructures pour l’internet à haut débit dans les zones rurales", le département a compté parmi les lauréats.