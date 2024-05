Démarchage téléphonique : cette simple démarche à faire selon l’UFC que Choisir pour ne plus recevoir les appels intrusifs

L’UFC que Choisir appelle les consommateurs à utiliser massivement l’outil en ligne respectemesdatas.fr qui permet, à partir d’un simple email aux opérateurs téléphoniques, d’exiger la suppression de la communication des coordonnées téléphoniques à l’annuaire public et aux partenaires.

Le démarchage téléphonique reste une plaie pour bon nombre de consommateurs. Si autrefois, les lignes téléphoniques fixes de la maison étaient envahies, désormais, rares se font les jours où ces appels intrusifs ne retentissent pas sur les téléphones portables.

Qu’est-ce que respectemesdatas.fr ?

Et malgré le renforcement de la réglementation, notamment avec la mise en place de la restriction des plages horaires, rien n’y fait. Parmi les obligations à respecter par les entreprises à vocation commerciale, l’obligation d’afficher leur numéro de téléphone lorsqu’elles appellent un particulier dans cette optique, appeler du lundi au vendredi de 10 h à 13 h et de 14 h à 20 h, et ne pas dépasser quatre appels par mois.

Opposez-vous au transfert de vos coordonnées

Toutefois, en dépit d’un cadre législatif musclé, "le harcèlement téléphonique continue d’exaspérer neuf Français sur dix", rappelle l’UFC que Choisir dans l’une de ses enquêtes. Aussi, l’association d’aide aux consommateurs a mis en place un outil en ligne, www.respectemesdatas.fr dont la vocation est de permettre de faire appliquer la réglementation applicable en matière de protection des données personnelles (RGPD).

Comment faire ?

Cet outil en ligne et simple d’utilisation offre la possibilité d’exiger de son opérateur de téléphonie qu’il ne transfère pas ses données à l’annuaire public ni à ses partenaires, conformément au RGPD.

Attention, prévient l’UFC, "pensez à écrire à chacun de vos opérateurs, si votre fixe et votre mobile ne sont pas chez le même opérateur".

Par ailleurs, l’UFC que Choisir indique n’utiliser votre adresse email ou vos informations d’identité uniquement pour vous permettre de pré-remplir le courrier. "Nous ne collectons et ne traitons aucune autre donnée sauf si vous acceptez que l’UFC assure le suivi de votre demande. Vous pouvez exercer votre droit d’accès, de rectification ou de suppression à tout moment par ce formulaire".