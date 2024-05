Qui dit mai dit mois avec le plus de jours fériés : quand vont-ils tomber en cette année 2024 ?

C’est (déjà) le début du cinquième mois de l’année, celui qui comporte le plus de jours fériés ! Un petit rappel calendrier s’impose.

C’est le début du mois de mai. Autrement dit, celui avec le plus de jours fériés dans l’année. Quand ces journées vont-elles tomber, en 2024 ?

Quatre jours

Un jour en janvier, un jour en avril, un jour en juillet, un jour en août, deux jours en novembre, un en décembre et… quatre en mai ! Et le cinquième mois de l’année démarre donc avec un jour férié, le 1er étant la fête du Travail. Voici le récapitulatif du programme de ce mois de mai :

Mercredi 1er mai : Fête du Travail

: Fête du Travail Mercredi 8 mai : Victoire 1945

: Victoire 1945 Jeudi 9 mai : Ascension

: Ascension Lundi 20 mai : Pentecôte

Comme le précise d’ailleurs le site service-public.fr, "le 1er mai est le seul jour obligatoirement chômé pour tous les salariés, le travail n’étant prévu ce jour-là que dans certains établissements et services (hôpitaux, transports publics…) où le travail ne peut pas être interrompu en raison de la nature de leur activité".

Place aux ponts !

Cette disposition des jours fériés et notamment l’enchaînement entre le 8 et le 9 mai favorise l’instauration de ponts, pour durer la période de repos. C’est le cas notamment du vendredi 10 mai 2024, permettant de ne pas avoir un jour de travail isolé entre deux jours off.

Il est aussi possible d’avoir une plage encore plus large, en posant cinq jours : en optant pour les 2, 3, 6, 7 et 10 mai, les congés s’étendent du mardi 30 avril au soir au lundi 13 mai au matin.

Et pour les prochains ?

Pour les prochains jours fériés, il faudra donc attendre l’été avec le 14 juillet et le 15 août. Voici quand tombent les cinq derniers jours fériés de l’année :