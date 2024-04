Impôts 2024 : ces sept cases à vérifier dans votre déclaration pour obtenir une demi-part supplémentaire et payer moins

La campagne pour déclarer son impôt sur les revenus est ouverte depuis le 11 avril 2024 et s'achèvera en fonction de votre département de résidence les 23, 30 mai ou 6 juin.

Chaque année, le printemps venu, les contribuables doivent se mettre en conformité avec l'administration fiscale en déclaration leurs revenus de l'année précédente.

Avec, pour objectif, de payer le moins d'impôts possibles. Pour ce faire, il faut se tenir au courant des évolutions et des petites astuces pour gagner de l'argent. Notamment, celles qui permettent de gagner des demi-parts en plus. Voici les sept cases auxquelles il vous faut être attentif pour pouvoir en bénéficier.

La case T : les parents isolés

Sur votre déclaration, la case T concerne les parents vivant seuls ou isolés avec un ou plusieurs enfants à charge. Attention, toutefois, il y a un certain montant à ne pas dépasser. Le plafond est en effet bloqué à 4 149 € pour l'imposition des revenus 2023.

Attention, toutefois, l'administration fiscale prévient "qu'une personne n’est pas considérée comme vivant seule si elle vit en concubinage". Autre détail, en cas de divorce, de rupture de Pacs, de séparation, c’est la situation au 31 décembre 2023 qui fait foi pour cocher la case parent isolé sur la déclaration de revenus de 2023 pour l’année 2024.

La case L : parents isolés, si votre enfant a quitté le foyer fiscal

Comme l'indique l'administration fiscale, si vous viviez seul au 1er janvier 2023 (ou au 31 décembre 2023 en cas de divorce/séparation/rupture de Pacs en 2023), cochez la case la case L.

"Cette case permet de conserver une demi-part fiscale à vie même si votre enfant ne vit plus sous votre toit. Les conditions sont qu'il ne soit plus rattaché à votre foyer fiscal, que vous l'ayez élevé pendant au moins cinq années et que vous viviez seul, sans aucune personne à charge. La durée de 5 ans peut être continue ou discontinue. Elle doit être atteinte pour au moins un enfant".

La case P : si vous êtes en situation d'invalidité

Vous êtes titulaire d'une carte d'invalidité ou de la carte mobilité inclusion mention invalidité (CMI-invalidité) ou d'une pension d'invalidité d'au moins 40 % ou plus. Dans ce cas, vous devez cocher la case P de la rubrique situation du foyer fiscal.

Cela concerne :

les personnes disposant d'une carte pour une invalidité au moins égale à 80 % ou de la carte mobilité inclusion avec la mention "invalidité"



ou d'une pension d'invalidité pour accident du travail de 40 % ou plus



ou d'une pension militaire pour une invalidité de 40 % ou plus

La case F : si votre conjoint est aussi en situation d'invalidité

Si votre conjoint remplit également les conditions citées ci-dessus ou si votre conjoint décédé l'année précédente les remplissait, cochez la case F.

Comme l'indique les impôts, "vous pouvez bénéficier de cette demi-part dès l'année du dépôt de votre demande de carte d'invalidité ou de carte mobilité inclusion avec la mention "invalidité", même si elle n'est pas encore attribuée. Vous devrez, alors, être en mesure de fournir le justificatif lorsqu'elle vous sera délivrée. Si elle n'est pas accordée, une déclaration des revenus rectificative devra être déposée".

Les cases W, S, G : les veufs et anciens combattants

Pour un ancien combattant

La carte du combattant vous permet de bénéficier d'une demi-part supplémentaire si vous avez plus de 74 ans au 31 décembre de l'année d'imposition. Pour cela, vous devez cocher la case S, ou W (selon votre situation matrimoniale) du cadre relatif à la situation du foyer fiscal de la déclaration de revenus.

Si votre conjoint, âgé de plus de 74 ans, est également titulaire de la carte du combattant, seule une demi-part est accordée au couple.

Votre conjoint décédé était titulaire de la carte du combattant au moment de son décès

Vous pouvez bénéficier d'une demi-part supplémentaire si votre conjoint était titulaire de la carte du combattant au moment de son décès (même si l’ancien combattant qui percevait la retraite de combattant est décédé entre 65 ans et 74 ans).

Vous êtes titulaire d'une pension de veuve de guerre​​​​​​​

Il vous faudra cocher la case G

Par ailleurs, "l'avantage fiscal attaché à la demi-part supplémentaire pour ces trois cases est limité à 1 759 € pour 2023. 'Toutefois, si ce plafond est atteint, vous bénéficiez d'une réduction d'impôt complémentaire d'un montant maximal de 1 753 €", indique le Fisc.