Impôts 2024 : certains n'ont aucune démarche à faire, êtes-vous concerné par la déclaration automatique ?

Vous n'aurez peut-être rien à faire pour la déclaration de vos impôts cette année, on vous dit si vous êtes concerné.

C'est parti pour la déclaration des revenus 2023. Une période redoutée par certains tant on peut facilement se perdre dans le formulaire en ligne ou en version papier. Pour d'autres, il n'y aura rien à faire grâce à la déclaration automatique qui existe depuis 2020.

"La déclaration automatique est un mode déclaratif permettant à certains foyers fiscaux d'être dispensés d'un dépôt de déclaration, dès lors que les informations préremplies et connues des services fiscaux sont justes et exhaustives pour le calcul de l’impôt sur le revenu", explique le site du service-public. Ces foyers concernés doivent juste vérifier les informations sur la déclaration, et c'est tout !

Qui est concerné ?

Les personnes éligibles au dispositif de déclaration informatique ont ou vont être informées par mail si vous avez fait votre déclaration en ligne 2022, ou bien par courrier avec la nouvelle déclaration de revenus sous un format adapté en pièce jointe.

Voici qui est concerné :

les personnes qui ont déclaré au titre de l'année 2023 des revenus connus de l'administration fiscale (salaires, pensions, revenus de capitaux mobiliers) ;

et qui n'ont pas signalé de changement dans leur situation de famille ou de changement d'adresse.

Comment modifier les informations sur sa déclaration automatique ?

La déclaration déjà remplie que vous allez recevoir comporte la situation de famille, les revenus (salaires, pensions, revenus de capitaux mobilier), la CSG déductible, les dépenses d'emploi à domicile payées via le CESU ou Pajemploi, et le prélèvement à la source déjà payé.

Sur la base de ces éléments, le montant de l'impôt a déjà été calculé. Si aucune modification n'est nécessaire, alors vous pouvez ranger la déclaration dans un classeur et ne plus vous en soucier, car plus aucune démarche n'est demandée. L'avis sera accessible à la fin du mois de juillet 2024 dans votre espace particulier sur impots.gouv.fr

En revanche, si les informations présentes sur la déclaration automatique ne correspondent plus, il suffit de réaliser une déclaration classique en ligne ou par courrier comme vous en aviez l'habitude les années passées.