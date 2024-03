Impôts 2024 : aides, primes, épargnes, ventes en ligne, quels sont les revenus de 2023 que vous n’avez pas besoin de déclarer ?

Tous les revenus ne sont pas déclarables aux impôts lors de sa déclaration.

Chaque année, le même rituel, pour les contribuables, la déclaration d’impôts sur les revenus de l’année précédente. Si la date de fin de déclaration en fonction de votre département d’habitation a été communiquée par l’administration fiscale, en revanche, celle d’ouverture de la déclaration en ligne ne l’a pas encore été.

On sait, néanmoins, que ce sera autour de la mi-avril. Toutefois, il est important de rappeler que plusieurs ressources sont exonérées par la Direction générale des finances publiques.

Les aides

La plupart des aides sociales à savoir les allocations familiales (CAF), l’allocation aux adultes handicapés (AAH), la prestation d’accueil du jeune enfant (PAJE), l’allocation de soutien familial (ASF), le revenu de solidarité active (RSA), l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) ou encore la prime d’activité sont exonérées.

Les primes

La prime de Noël et l’allocation de rentrée scolaire non pas non plus besoin d’être déclarés au Fisc.

Les allocations logement

Même scénario pour les différentes allocations logement versées par l’État : l’Allocation de logement sociale (ALS), l’Allocation de logement familiale (ALF) et l’Aide personnalisée au logement (APL).

Les étudiants avec une activité professionnelle

Les étudiants, qui au 1er janvier 2023, étaient âgés de moins de 26 ans, et exerçant une activité professionnelle, sont eux aussi exempts à condition que leurs salaires ne soient pas supérieurs de trois fois le montant mensuel du Smic (soit 5 204 €).

Les épargnes

Comme l’indique l’UFC Que Choisir, les intérêts générés par les livrets d’épargne en 2023 (livret A, livret de développement durable et solidaire, livret d’épargne populaire et livret Jeune) sont totalement exonérés d’impôt. De même, pour les intérêts produits par votre Compte épargne logement (CEL) ouvert avant 2018 ou par votre Plan d’épargne logement (PEL) ouvert entre 2011 et 2017.

Concernant, un retrait fait sur une assurance-vie ouverte depuis au moins 8 ans, l’argent retiré sera exonéré d’impôt à hauteur de 4 600 € (9 200 € si vous êtes marié ou pacsé).

Pour les personnes ayant clôturé une assurance-vie à la suite d’une assurance-vie, d’un licenciement, d’une invalidité, d’une liquidation judiciaire ou d’une mise à la retraite anticipée, là encore, l’exonération est totale.

Les salaires exonérés

Si l’un de vos enfants à charge a été en contrat d’apprentissage ou a suivi un stage étudiant, son salaire ou ses indemnités seront aussi exonérés à hauteur du Smic brut annuel (20 815 €).

La participation aux bénéfices reçue de votre entreprise est intégralement exonérée à condition de l’avoir placée dans le plan d’épargne salariale (PEE, Perco, Pereco) qu’elle propose. Votre intéressement aussi, dans la limite de 75 % du plafond de la Sécurité sociale (32 994 €).

Enfin, une personne licenciée ou mis à la retraite verra les indemnités de rupture exonérées en totalité ou partiellement selon leur montant. Si vous avez été licencié ou avez quitté votre entreprise dans le cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi, elles seront exonérées en totalité.

La vente d’articles en ligne

Les ressources provenant de la vente d’articles de seconde main sur les plateformes, telles que Leboncoin, Vinted ou Once Again sont nettes d’impôts. Pour ce faire, les revenus générés sur une année ne doivent pas dépasser le seuil des 3 000 € ou le nombre de transactions effectuées sur la même plateforme doit être inférieur à vingt.