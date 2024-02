Impôts 2024 : quels sont les revenus 2023 à ne pas dépasser pour être exonéré par le fisc ?

Le barème de l'impôt sur le revenu est revalorisé de 4,8% depuis le 1ᵉʳ janvier 2024. Voici les revenus maximaux à ne pas dépasser pour ne pas payer d’impôts en 2024.

Depuis ce 1er janvier 2024, le seuil du revenu net imposable est de 17 133 € pour une personne avec une part de quotient familial (célibataire, divorcée, séparée ou veuve). Si les revenus perçus en 2023 ne dépassent pas ce seuil, le concerné ne payera pas d'impôt sur le revenu en 2024.

Voici le montant du revenu 2023 net imposable en dessous duquel le foyer fiscal n'aura pas d'impôt à payer en 2024.

Célibataire, divorcé, séparé ou veuf :

17 133 € (1 part)

22 780 € (1,5)

28 427 € (2)

34 074 € (2,5)

39 721 € (3)

45 368 € (3,5)

51 015 € (4)

56 662 € (4,5)

62 309 € (5)

Couple soumis à imposition commune :

32 000 € (2 parts)

37 647 € (2,5)

43 294 € (3)

48 941 € (3,5)

54 588 € (4)

60 235 € (4,5)

65 882 € (5)

Un simulateur officiel déjà en ligne

À noter aussi qu'un simulateur officiel a été mis en ligne par la DGFiP. Grâce à cet outil, les contribuables renseignent leurs revenus 2023 et peuvent connaître, à titre indicatif, le montant de leur impôt. N’oubliez simplement pas de déduire la somme prélevée à la source sur votre salaire et les éventuels crédits ou réductions d’impôts. Avec ces précisions vous obtiendrez la somme la plus précise possible.