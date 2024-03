Impôt sur le revenu : barème, dons aux associations, abattements, meublés touristiques, tout ce qui change pour votre déclaration en 2024

La date d'ouverture pour déclarer ses impôts en ligne n'a pas encore été communiquée par la direction générale des finances publiques. Toutefois, voici les principaux changements liés à l'inflation à connaître pour bien remplir sa déclaration 2024, qui rappelons-le est basée sur les revenus perçus en 2023.

Chaque année, le même rituel. L'arrivée du printemps rime avec une obligation légale et fiscale pour des millions de contribuables français, la déclaration d'impôt sur le revenu.

Préparer sa déclaration

Cette année, les contribuables vont être invités à remplir leur déclaration 2024 basée sur les revenus de 2023, soit par télédéclaration en se connectant à son espace particulier sur le site internet impots.gouv.fr, soit par papier.

En règle générale, l'ouverture du service en ligne pour la déclaration ouvre à la mi-avril. La date limite est ensuite fixée par l'administration fiscale en fonction de votre département de résidence.

Cette année encore, des mesures dont l'objectif est de compenser les effets de l'inflation ou booster certains avantages, vont permettre d'obtenir des réductions d'impôts en 2024. En effet, comme le prévoit la loi, la loi de finances publiée au Journal officiel en décembre 2023 modifie la fiscalité des particuliers sur ces points-là.

Inflation : le barème d'impôt revalorisé

Pour atténuer les effets de l'inflation, le barème d'impôt a été revalorisé de 4,8 %, comprenant aussi les pensions alimentaires, le plafonnement du quotient familial, la décote...

Concrètement, cela veut dire qu'en 2023, si vos revenus ont été identiques à ceux de 2022 ou ont progressé moins vite que l'inflation, votre impôt n'augmentera pas cette année.

Qui est concerné par la décote

La décote d’impôt accordée aux ménages faiblement imposés est revalorisée de 4,8 %, sous conditions. Qui est concerné ?

Une personne célibataire doit avoir un impôt brut inférieur à 1 929 € avant imputation des réductions et crédits d’impôt



Un couple doit avoir un impôt brut inférieur à 3 191 € avant imputation des réductions et crédits d’impôt

Pour rappel, comme l'indique Ouest France, "une déduction fiscale est une somme retirée de votre revenu imposable. Un crédit d’impôt est déduit du montant à payer de l’impôt. Il peut aussi donner lieu à un remboursement".

Les tranches d'imposition en 2024

Voici les nouvelles tranches d'imposition en fonction de vos revenus annuels prenant en compte là aussi l'inflation :

Jusqu’à 11 294 € : 0 %

0 % De 11 295 € à 28 797 € : 11 %

11 % De 28 798 € à 82 341 € : 30 %

30 % De 82 342 € à 177 106 € : 41 %

41 % Plus de 177 106 € : 45 %

L’abattement pour les plus de 65 ans

Pour cela, pour les personnes âgées de plus de 65 ans et les personnes invalides, le revenu total en 2023 ne doit pas dépasser 27 670 €. Le montant, également déduit par le fisc sans intervention de votre part, sera égal à 2 746 € jusqu’à 17 200 € de revenus et à 1 373 € entre 17 201 € et 27 670 € de revenus.

Comme le précise Que choisir, "ce montant sera doublé si le conjoint ou le partenaire de Pacs soumis à imposition commune est aussi âgé de plus de 65 ans ou invalide".

Dons aux associations

Les dons aux associations venant en aide aux personnes en difficulté, appelés abattement Coluche, donnent droit à une réduction d’impôt de 75 % en 2023, dans la limite de 1 000 € de versements. Comme l'explique l'UFC Que Choisir, "les dons excédentaires et ceux consentis à d’autres organismes d’intérêt général ouvrent droit à une réduction de 66 % de leur montant, retenu dans la limite de 20 % de vos revenus imposables".



Pour la première fois, cette année, une réduction de 66 % sera aussi possible pour les personnes ayant gratifié une association féministe œuvrant en faveur de l'égalité femmes-hommes. Elles sont éligibles au dispositif depuis le 1 er janvier 2023.



janvier 2023. De même, une réduction de 75 % au lieu des 66 % habituels, dans la limite de 1 000 €, sera également accordée si vous avez gratifié la Fondation du patrimoine entre le 15 septembre et le 31 décembre 2023. Mais, pour en bénéficier, vos dons doivent avoir servi à la restauration d’édifices religieux en péril.



Dans tous les cas, conservez bien le reçu fiscal que l’association soutenue a obligation de vous remettre

Meublés touristiques

Un flou demeure sur la déclaration des meublés touristiques. Pour faire face à la pénurie de logements, une proposition de loi a été déposée et débattue fin 2023 visant à durcir les règles de location courte durée.

Aussi, un amendement de la loi des finances 2024 prévoit de nouvelles règles fiscales, à savoir :

Pour tous les meublés de tourisme : abattement de 30 % et plafond de 15 000 €

Pour les meublés de tourisme classés en zone rurale : abattement de 51 % sous réserve de réaliser moins de 15 000 € de recettes

Avant la loi, les propriétaires bénéficiaient d'un abattement de 50 % sur leurs revenus locatifs annuels jusqu'à 77 700 € (ou 71 % pour les meublés labellisés meublés de tourisme).

Toutefois, le gouvernement n'avait pas l'intention de retenir cet amendement. Mais il a été maintenu par erreur et le ministère de l'Économie a annoncé que les contribuables concernés pourront appliquer la législation en vigueur jusqu'à présent lors de leur déclaration de revenus en 2024.