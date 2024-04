D'un bâtiment républicain à un bâtiment religieux, le monument aux morts d'Espalion a changé de place

Ce déplacement de l'hôtel de ville à... l'autel de ville a suscité quelque polémique.

La cérémonie commémorative du cessez-le-feu du 19-Mars 1962 en Algérie à peine terminée, le "démontage" du monument aux morts a débuté tambour battant. Son installation dans la cour de l’église par l’entreprise "Les ateliers de Perse" est maintenant terminée et il ne reste plus que quelques aménagements à réaliser, notamment le dallage qui doit en principe constituer une frontière entre le monument et le "territoire" religieux.

Un tour de passe-passe qui ne trompe personne et pour les Espalionnais, ce lieu demeure toujours la cour de l’église. L’amertume demeure bien présente et pour longtemps chez beaucoup, opposés au déplacement du monument ou à son installation en ce lieu qui n’est pas neutre. "Une division de la population qui aurait certainement pu être évitée" aux dires de nombreux Espalionnais.