Et si la musique boostait la confiance en soi ?

(ETX Daily Up) - C’est bien connu, la musique peut avoir une incidence considérable sur notre humeur. Mais nous aiderait-elle à déboulonner les standards de beauté et à prôner l’acceptation de soi ?Tout dépend des artistes et des genres musicaux que l’on écoute, selon une récente enquête.

La start-up Within Health, spécialisée dans les troubles du comportement alimentaire, s’est demandée si le quatrième art pouvait nous aider à déconstruire les diktats liés au corps. Pour ce faire, elle a analysé 165.559 chansons incluses dans 2544 playlists sur Spotify, dont les titres font référence à la confiance en soi et au "body positivisme" ou, au contraire, aux standards de beauté délétères. Elle a également interrogé plus de 1000 personnes sur l’impact psychologique de la musique par rapport à l’estime de soi. Il s’avère que certains genres musicaux aident plus à cultiver la confiance en soi et à se détacher des ​​représentations trop normées des corps. Parmi eux figure le rock'n'roll. Les deux tiers des sondés déclarant avoir une bonne image d’eux-mêmes en écoutent. La musique des années 90 et la pop figurent aussi parmi les genres les plus populaires auprès des mélomanes adeptes du "body positivisme", ce courant de pensée né aux États-Unis qui prône la diversité corporelle. Étonnamment, la musique latine est relativement peu écoutée par les répondants ayant un rapport apaisé avec leur apparence physique. Si les auteurs de l’enquête n’avancent pas d’hypothèse quant aux raisons de ce désamour, il pourrait avoir un lien avec les représentations stéréotypées et sexualisées que véhiculent certaines chansons appartenant à ce genre musical. En 2021, Marta Lucia Ramirez, alors vice-présidente de la Colombie, s’était indignée contre les paroles et l’un des clips du chanteur de reggaeton à succès, J Balvin, en raison de leur caractère "sexiste, raciste et misogyne".

Mais ce problème n’est pas propre à la musique latine. De nombreux genres confortent la caricature de la "femme objet" ou de l’homme "hyperviril" dans les paroles des chansons ou les clips vidéo qui les accompagnent. Rien d’étonnant donc à ce que 28% des personnes interrogées par Within Health déclarent que les clips ont déjà eu un impact négatif sur leur image corporelle. L’enquête révèle que certaines chansons favoriseraient plus la confiance en soi que d’autres, comme "Confident" de Demi Lovato, "Flowers" de Miley Cyrus ou encore "Kill Bill" de SZA. Ces morceaux apparaissent dans de nombreuses playlists musicales sur l’estime de soi et le "body positivisme", tout comme certains hits de Lizzo, Doja Cat, Ariana Grande et Nelly Furtado. Petit bémol toutefois : plusieurs titres inclus dans des playlists dont les titres renvoient à des problèmes d’image corporelle critiquent les standards de beauté, au lieu de les renforcer, ce qui fausse les résultats de l’étude. Il est aussi important de garder à l’esprit que chacun réagit différemment à la musique et que les réponses émotionnelles varient en fonction de la personnalité des individus. Une personne ayant un manque de confiance en soi trouvera du réconfort dans les morceaux engagés d’artistes militant pour l'acceptation de tous les corps, tandis qu’une autre n’en tirera pas nécessairement les mêmes bénéfices.