Des siestes quotidiennes de quelques minutes suffiraient à maintenir le cerveau en bonne santé

(ETX Daily Up) - La sieste est-elle bénéfique ou non pour la santé ? Un vaste sujet à l'origine d'une foule d'études scientifiques, parfois contradictoires, qui tentent de déterminer les avantages de ce court repos initialement pris après le déjeuner. La dernière en date s'est penchée sur les bénéfices de la sieste sur les fonctions cognitives et le volume cérébral. Et les résultats pourraient inciter bien des hommes et des femmes à s'adonner à cette habitude typique de l'art de vivre méditerranéen.

Certains peinent à s'endormir après une journée pourtant bien remplie, se tournant et se retournant inlassablement dans leur lit incapables de trouver le sommeil, quand d'autres ont la capacité de se reposer n'importe où et n'importe quand, juste en fermant les yeux, même si ce n'est que pour quelques minutes. Il se pourrait, à en croire une nouvelle étude menée par des chercheurs de l'University College London (UCL) et de l'Universidad de la Republica de Montevideo, en Uruguay, que ces derniers soient plus vifs d'esprit à mesure qu'ils vieillissent grâce à ces courts moments de repos qui joueraient un rôle sur la santé de leur cerveau.

Publiés dans la revue Sleep Health, leurs travaux se basent sur un large panel de 35.080 personnes âgées de 40 à 69 ans issues des données de la UK Biobank. Les chercheurs ont d'abord analysé les réponses des participants quant à la fréquence à laquelle ils faisaient des siestes dans la journée, à savoir régulièrement, parfois, rarement ou jamais, puis les ont vérifiées via des traqueurs de sommeil. Leur profil génétique a ensuite été réalisé grâce à des données issues d'études antérieures, puis les scientifiques ont déterminé quelles personnes faisaient régulièrement la sieste en se basant sur 92 différences génétiques, puis se sont intéressés à la taille de leur cerveau.

Et les résultats, il faut le reconnaître, sont pour le moins surprenants. Ils suggèrent notamment que le volume du cerveau des personnes s'adonnant régulièrement à l'art de la sieste était plus important (15,80 cm3 en moyenne), comparé à celui de celles qui ne se reposent pas, ou quasiment pas, au cours de la journée. En partant du principe que le cerveau décline, ou rétrécit, de 0,2% à 0,5% par an à partir de 35 ans, les chercheurs estiment que les personnes faisant régulièrement la sieste pourraient profiter d'un cerveau plus jeune de 2,6 à 6,5 ans. Les scientifiques précisent : "cette différence équivaut approximativement à la différence de volume cérébral entre les personnes ayant des fonctions cognitives normales et celles souffrant de troubles cognitifs légers".

Il faut toutefois spécifier que les chercheurs évoquent "de courtes siestes" sans pour autant préciser la durée ou la fréquence à laquelle hommes et femmes devraient s'y adonner pour en tirer de réels profits. Mais l'étude confirme que de tels moments de repos, s'ils sont réguliers, permettent à terme de préserver la santé du cerveau, et réaffirme notamment que les bénéfices apparaissent après une sieste de 5 à 15 minutes.

Notons cependant qu'une précédente étude scientifique, menée par des chercheurs du Brigham and Women’s Hospital et publiée en avril dernier, a révélé que faire de longues siestes pouvait nuire à la santé. Ce sont précisément les siestes d'une durée supérieure à 30 minutes qui augmenteraient le risque d'obésité, de tension artérielle élevée, et de syndrome métabolique. La sieste serait donc bénéfique pour la santé à condition de ne pas en profiter trop longtemps.