Tayrac. La fête de la Saint-Médard s’est déroulée sous un beau soleil

À l’occasion d’un week-end printanier, les bénévoles du Comité des Fêtes, plusieurs associations et la municipalité ont animé le village pour fêter la Saint-Médard. En marge de la fête votive, la municipalité a inauguré la fresque réalisée sous la halle polyvalente.

Ce projet a démarré cet hiver, avec un groupe de 25 artistes en herbe, sous la direction de Carole Delord-Chabas. Un travail de plus de 200 heures sur un mur de 60 m² qui met en scène la vie du village et son paysage.

Les bénévoles d’Aventura Vallées, en partenariat avec La Cabane, ont organisé une Rando-Art. Sur 11 km, les marcheurs ont pu découvrir des œuvres installées tout au long du parcours. Une belle façon d’associer sport et culture.

Un effort récompensé puisque la randonnée a conduit les participants au Passadou, où les bénévoles du Bournhou des Cent Vallées ont présenté leur rucher communal et son environnement propice aux abeilles et autres butineurs. L’occasion de déguster plusieurs types de miel, châtaignier, lavande et toutes fleurs.