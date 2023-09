Tayrac. Une fresque collective pour égayer la salle des fêtes

À l’occasion des journées européennes du patrimoine, la municipalité a organisé une visite commentée de la fresque de 20 mètres de long sur trois mètres de haut qui a été peinte sur le mur de la salle des fêtes. Véronique Robert, maire du village, a rappelé la genèse de cette œuvre conçue et supervisée par Carole Delord-Chabas peintre illustratrice habitante de la commune et réalisée sous sa conduite par des bénévoles du village. Le thème choisi est une évocation de Tayrac, de son territoire et de ses habitants, réalisé dans un style naïf et coloré, à la manière du peintre autrichien Hundertwasser. Plus de vingt personnes ont participé à la réalisation de ce projet qui a demandé environ 250 heures de travail cumulé, du mois de mars au mois de juin et a été achevée pour la fête de Tayrac lors de laquelle tous et toutes ont pu la découvrir et l’admirer.