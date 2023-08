Tayrac. Une exposition "sans frontières"

Les Amis de La Cabane poussent un peu les frontières en accueillant dès le 20 août l’exposition "Lisez entre les illusions", du peintre et photographe Armano Jéricevic. Une partie de la vie de cet artiste, philosophe et érudit, s’est passée à Zagreb, Croatie où il est né en 1962. Il y étudie la stomatologie (il sera dentiste jusqu’en 2000) mais se passionne également pour la réalisation de films. En 2000, il s’installe en Istrie, péninsule croate où sa vie est marquée par une pratique expérimentale sur les thèmes de l’art, de la philosophie et de la durabilité écologique. Depuis août 2019, il réside avec sa famille à Mellionnec, en Bretagne.

En s’appuyant principalement sur l’avant-garde historique du XXe siècle, le travail de l’artiste explore l’intime dans le contexte général, à la recherche d’espaces réels de liberté.

L’auteur a exposé en Belgique, au Portugal, au Royaume-Uni, en France, en Suisse, en Allemagne, en Italie, en Croatie, aux États-Unis et au Maroc. Ses œuvres abstraites expressionnistes "reflètent un élan venu de l’intérieur, inspiré par les pensées du moment, comme le désir d’harmonie entre l’homme et la nature, l’amour universel, la liberté" précise l’artiste. Vernissage gourmand le dimanche 20 août à 11 h 30 suivi à 14 h 30 d’un temps musical, concert avec Jérémie Bernet-Rollande et Gilles Liacopoulos.

Expo du 20 août au 24 septembre les vendredi, samedi, dimanche de 14 h 30 à 18 h ou sur RDV les mardi et jeudi pour les groupes, associations, familles. La Cabane, 241 chemin des Arts 12440 Tayrac. Infos au 06 88 74 34 66 ou lacabane12@orange.fr.