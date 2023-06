Millau jazz festival : une édition internationale dans la cité du gant, voici le programme

Du 16 au 22 juillet, Millau en jazz assure l’événement de la cité du gant.

L’objectif est toujours le même : essayer de convertir le plus de monde possible au jazz avec un festival pour les puristes, mais pas que. Pour cette nouvelle édition de Millau jazz festival, les passionnés du comité d’organisation ont encore mouillé le maillot pour offrir de la diversité aux spectateurs, qu’ils viennent dans les jardins du château de Sambucy ou non. "Du jazz militant, selon les mots de Philippe Fayret, le président du comité d’organisation. Cela ne se traduit pas que par la programmation. Nous sommes un festival 100 % associatif et indépendant".

Cette 32e édition débutera non pas à Millau mais à Aguessac, le 16 juillet, et Combret-sur-Rance le 17 juillet (21 h 30). Les notes de saxophone jouées par Nora Kamm lanceront les hostilités. "Elle a joué avec des grands noms du jazz comme Manu Dibango, présente Gérard Tanguy. C’est une amoureuse de la musique africaine".

La caravane du festival prendra ensuite ses quartiers à Millau pour le reste des hostilités. "Pour soutenir la vie culturelle locale, nous organisons six concerts gratuits et nous avons essayé de maintenir des prix raisonnables pour trois ans", note Philippe Fayret. Ce sont les musiciens de Des Lions pour des lions, "un mélange de jazz et de rock », décrit Gérard Tanguy, qui ouvriront le bal (19 h 30), dans les jardins du château, le 18 juillet. Le groupe sera suivi de London afrobeat collective, composé de huit personnes sur scène « qui n’auront pas de mal à faire bouger le public des jardins", note Gérard Tanguy.

Mercredi 19 juillet, jour des enfants, le festival s’ouvrira à la jeunesse millavoise. Les pensionnaires de centres sociaux de Millau assisteront à des ateliers sur les lieux du festival, dans l’après-midi, avant que la soirée ne se lance.

D’abord, par un concert avec une initiation au swing par l’association Millau en swing et la classe du conservatoire (18 heures). Puis, par Hot swing sextet, "une virée dans l’ambiance frénétique du swing des années 30", selon l’organisation. Enfin, une fois la nuit tombée, le biopic sur Aretha Franklin Respect, de Liesl Tommy, sera diffusé.

Des concerts en centre-ville

Jeudi 20 juillet, le festival s’invitera en ville, à la Capelle avec Naïma Quartet (18 heures). Une fois revenu dans son antre, Choco Cannelle quartet, "un groupe sans ligne de basse", précise Gérard Tanguy, assurera l’entrée en matière (19 heures).

Puis, Ishkero, "un quintet de la nouvelle vague du jazz français", suivra. "C’est un rappel des années 70-80, poursuit Gérard Tanguy. Cela fait dix ans qu’ils jouent ensemble, ils dégagent une grosse énergie avec un groove très puissant".

Enfin, la voix toute aussi puissante de Sandra Nkaké embarquera l’auditoire en fin de soirée. "Elle vient avec un quintet et beaucoup de gens qui la voient sur scène n’en sortent pas indemnes", ajoute le responsable de la programmation. Vendredi, exit la Capelle mais rendez-vous place Foch pour accueillir Joshua Perez trio (18 h). Puis Dead Robot (19 h), Émile Londonien avec Léon Phal (21 h) et Gogo Penguin (22 h 30) monteront sur les planches dans l’enceinte de Sambucy.

Pour la dernière soirée, samedi 22 juillet, The Gombo revolution assurera une déambulation en ville dès 18 heures avant d’embarquer tout le monde dans une dernière salve de prestations scéniques. Grégory Daltin & Kiko Ruiz débuteront (19 heures), Arnaud Dolmen prendra le relais et El Comite, clôturera cette édition.