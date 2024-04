Après le ministre de l'Intérieur, une nouvelle visite ministérielle en Aveyron ce vendredi 26 avril

La ministre déléguée chargée des Relations avec le Parlement Marie Lebec se rendra à Millau.



Alors que Gérald Darmanin est attendu à Rodez aujourd’hui, qu’Édouard Philippe, actuel président et fondateur du parti Horizons, était là hier, l’Aveyron recevra dès demain une autre visite de taille. Ministérielle celle-ci aussi, avec Marie Lebec. Conviée par le député de la 3e circonscription Jean-François Rousset, la ministre déléguée chargée des Relations avec le Parlement, doit venir pour échanger avec des lycéens (de Jean-Vigo) sur le rôle de nos institutions, aller à la rencontre des acteurs économiques du département (visite de l’entreprise Wish One dans la matinée) et échanger avec les élus du Sydom sur les enjeux environnementaux locaux.

Première femme à occuper ce poste, la benjamine du gouvernement Attal a été désignée le 11 janvier 2024. Députée de la 4e circonscription des Yvelines, elle succède à Franck Riester. Après avoir adhéré à l’UMP, elle se rallie à la cause d’Emmanuel Macron et s’engage en 2015 au sein des Jeunes avec Macron, avant de contribuer à structurer le parti encore naissant, En marche, dans le département des Yvelines.

Élue à 26 ans, elle siège d’abord à la commission des affaires économiques. Réélue en juin 2022, elle devient membre de la commission des lois. Vice-présidente du groupe Renaissance de l’Assemblée nationale, elle est la co-autrice, avec le député communiste Nicolas Sansu, d’un rapport paru en juillet 2023 sur les dépenses de conseil des collectivités locales, scrutées dans le cadre d’une mission flash sur l’encadrement de l’intervention des cabinets privés dans les politiques publiques.