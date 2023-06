Sébazac-Concourès. Un concert de chorales à Concourès aura lieu ce vendredi

Vendredi 30 juin à 20h30, à la sale des fêtes du village, aura lieu un concert de 3 chorales, sous la direction de Marylise Romefort. Marylise Romefort est une cheffe de chœur et une artiste musicienne aux horizons variés : classique, jazz, rock et musiques du monde. Elle partage sa culture musicale avec patience, humour et bienveillance, en essayant de dompter les voix de chacun et de chacune.

La chorale, "Comps’se le chante" se situe sur le Lévézou. Environ 25 choristes composent le groupe, avec plus de filles que de gars. Tous un peu dissipés et excités, ils se retrouvent dans la bonne humeur les mardis soir pour répéter. Le répertoire est varié et se chante dans toutes les langues.

"Ces gars là", est un chœur d’hommes créé en septembre 2022 et constitué d’une dizaine d’hommes, basse, baryton et ténor. Dans leur répertoire, ils explorent les chants traditionnels, les chants du monde, la variété française. Ces gars-là répètent un lundi sur deux à Baraqueville. Ils avaient envie de créer un chœur où ils pourraient exploiter toute l’étendue de leurs voix.

"Les filles de chœur" est un ensemble vocal féminin créé en novembre 2022 et composé de 15 choristes. Elles ont un répertoire varié : chant traditionnel, pop française et internationale. "Les filles de chœur" sont unies par l’envie de chanter et de partager des moments musicaux. Elles répètent tous les vendredis à Souyri de 20 h 30 à 2 2heures. Une soirée à ne pas manquer, magie d’un éventail de voix multipes pour un moment de pur bonheur.