Sébazac-Concourès. Trad en 4d fête le printemps le 27 avril

Samedi 27 avril, Trad en 4d fête le printemps ! Au programme, l’après-midi, trois stages seront proposés. Inscriptions ouvertes (06 07 30 55 38 - 06 74 75 45 77).

Chant occitan à danser, avec Isabel Bourguetou du groupe "La Soubirane" de 14 h à 17 h. Initiation à la langue occitane avec Marie-Pierre Cransac de la Calandreta Rodez de 14 h à 17 h.

Danses de bal trad (rythmes surprenants La Bourrée 3 temps) avec Baptiste Delaunay de la "Boîte de Trad" de 15 h à 18 h. Accueil à la salle des Tourettes (derrière la boucherie Ginesty). Tarif : 12 €.

Le soir, grand bal du printemps à la Doline avec : La Soubirane, "trio polyphonique du Quercy, aux influences tribales et méditerranéennes, chante avec fougue et profondeur, au son des tambours". Carine Joanny (chant, percussion) Isabel Bourguetou (chant, percussion) Stéphanie Della Rocca (chant, percussion) et le Duo Artense (duo de la rencontre de deux musiciens fascinés par cette musique de l’Artense).

Une musique riche de par sa diversité et sa liberté mélodique et rythmique. Attention... ce duo peut vous donner envie de danser...

Basile Bremaud (violon et chant) Hervé Capel (accordéon).

Tarif : 12€.

A 19 heures, apéritif offert. Repas : 20€ (sur inscription) préparé par l’association.

Inscriptions avant samedi 20 avril traden4d@yahoo.fr

Tél.: 06 74 75 45 77

06 07 30 55 38.