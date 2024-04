Sébazac-Concourès. Du théâtre, du chant, des danses avec les Compagnons des Arméniès

Les Compagnons des Arméniès de Moyrazès se produisaient samedi à la Doline. Du théâtre, du chant et des danses régionales ont émaillé la soirée.

La première pièce mettait en scène un psychiatre dans un asile qui, en guise de thérapie, recevait des patients de ce même asile.

La seconde accueillait 5 jeunes (la relève de la troupe !) dans une scène d’intervention de pompiers pour sauver… un chat !

Il était ensuite question d’une serveuse de restaurant censée bien recevoir un inspecteur gastronomique et qui accumulait les gaffes. La dernière pièce, en occitan, mettait en scène un couple à la campagne dont l’épouse offrait à son mari une "sheshia" blanche à pompon.

À la fin de chaque pièce, un virtuose à la guitare et au chant et un groupe de six danseurs folkloriques se partageaient la scène.

Une soirée appréciée du public en demande de divertissement dans ce monde chaotique.