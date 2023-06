Salles-la-Source. "Les Filles de Chœur" en concert ce soir

L’ensemble vocal féminin créé en novembre 2022 "les Filles de Chœur" est composé de 15 choristes. Ces dames présentent un répertoire varié : chant traditionnel, pop française et internationale. Les Filles de Chœur sont unies par l’envie de chanter et de partager des moments musicaux. Elles répètent tous les vendredis à Souyri de 20 h 30 à 22 h. Pour les suivre consultez la page Facebook Les filles de chœur. Elles sont dirigées par Marylise Romefort qui est une cheffe de chœur est une artiste musicienne aux horizons variés, classique, jazz, rock et musiques du monde. Elle partage sa culture musicale avec patience, humour et bienveillance en essayant de valoriser les voix de chacun et chacune. Les autres groupes présents lors de ce concert organisé par le comité des fêtes de Concourès, à la salle des fêtes, à 20 h 30 ce soir vendredi 30 juin, sont les chorales "Comps’se le Chante" et "Ces Gars-La".