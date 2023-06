Brommat. Saint-Jean : la tradition a été respectée

Le feu de la Saint-Jean est une tradition qui remonte très loin dans le temps et que beaucoup de villages mettent un point d’honneur à pérenniser. Ainsi avec quelques jours d’avance, le dynamique comité des fêtes de Brommat avait convié les habitants de la commune à se retrouver près du terrain de camping pour passer une agréable soirée.

En attendant la tombée de la nuit les invités ont profité de ce moment de retrouvailles pour échanger tout en surveillant les enfants qui profitaient de la douceur du soir pour improviser des jeux et de gambader joyeusement. Le soleil ayant tiré sa révérence, le bûcher préparé consciencieusement par les bénévoles était enflammé pour le plus grand plaisir de tous. Pâtisseries et boissons gracieusement offertes par le comité permettaient à tous de passer une agréable soirée qui s’est prolongée fort tard.

Le comité et son président donnent rendez-vous pour la fête.