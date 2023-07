Salles-la-Source. L’église St-Paul s’anime en juillet

L’Association Les Amis de Saint-Loup et de Saint Paul de Salles-la-Source se mobilise pour que l’église romane du XXIIe siècle classée monument historique soit ouverte aux visites dès le 1er juillet avec une équipe qui vient de procéder à sa mise en valeur (voir photo) et qui va assurer son entretien. Ouverture quotidienne en juillet, août et jusqu’à mi-septembre, tous les jours de 10 h à 18 h et sur rendez-vous ou pour visite commentée sur demande au 06 73 27 47 42. Le 9 juillet à 17 heures, toujours dans cette église romane Saint-Paul de Salles-la-Source c’est un concert qui est organisé : Hémera.

Un spectacle conté, chanté, joué qui Mêle la musique au théâtre. Audrey Bernard chanteuse et comédienne présente son spectacle Héméra qui invite à un voyage poétique et musical au travers d’un récit mythologique inventé, de chants traditionnels de différents pays de l’Irlande à la Hongrie en passant par la France médiévale.

Création tout publics Héméra apporte une temporalité particulière, celle du conte : prendre le temps, goûter au plaisir de s’asseoir pour écouter une histoire. Ce spectacle, en libre participation, sera suivi d’un moment de convivialité autour du verre de l’amitié.

A noter sur les agendas : le 30 juillet à 17 h, à l’église Saint-Loup de Salles-la-Source : concert donné par le chœur Los Ômes.