Cantoin. Un week-end spectaculaire !

Cantoin, capitale de la cornemuse est entré dans l’été au son des cabrettes et de l’accordéon et à la lueur des immenses flammes du traditionnel feu de la Saint-Jean érigé sur le point haut de la commune, le Puech de Fourques. Un repas a également été proposé aux participants par les jeunes du comité des fêtes. Le lendemain, c’est le bar "Chez Lulu", sur la place du village qui fêtait la musique avec "Les Duganels" duo désormais habitué de nos scènes nord-aveyronnaises. L’été et la musique ayant été dignement fêtés, Cantoin se focalise dorénavant sur l’échappée verte, la fête de la tonte des chèvres angora et le marché nocturne qui auront lieu le dimanche 9 juillet, puis sur le repas concert organisé par le musée des Cornemuses, à Vines, le samedi 15 juillet.