Cantoin. Belle ambiance pour le marché de Noël !

La neige, tombée samedi avait joliment saupoudré le paysage ainsi que le froid arrivé pour le week-end (- 11 degrés, tout de même ce dimanche matin) et donnait au joli marché de Noël de Cantoin une belle ambiance hivernale et festive.

Il faut dire que tous les ingrédients étaient réunis : salle magnifiquement décorée avec goût et talent par Jean-Marie, produits de qualité proposés par les artisans et producteurs locaux, salon de thé par l’association Loisirs et amitié de Cantoin, bar – buvette par les jeunes du Comité des fêtes, un accueil chaleureux de la mairie qui offrait café et croissant le matin puis le repas de midi aux exposants et enfin une belle fréquentation du public qui, bravant le froid, a fait honneur aux produits exposés.

Une bonne participation également au jeu du "bonhomme de neige" (il s’agissait de trouver la contenance cumulée de tous les gobelets utilisés pour faire le bonhomme de neige qui trônait sur l’estrade et donnait le ton de la décoration de la salle), ce qui permettait de remettre la somme de 240 € au profit du Téléthon.