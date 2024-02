Cantoin. Une nuit de la thermographie pour traquer les déperditions d’énergie

Munis d’une caméra thermique, les habitants d’Argences-en-Aubrac sont invités à une visite nocturne de leur commune pour scruter les pertes de chaleur des habitations.

Sylvain Kuriata, conseiller Renov’Occitanie sur le Parc naturel régional de l’Aubrac, présentera ensuite les aides financières disponibles pour l’amélioration énergétique de l’habitat.

L’habitat des particuliers représente 30 % des dépenses d’énergie à l’échelle d’un territoire rural et des économies significatives sont possibles. Toitures, fenêtres et façades ont toutes pour point commun d’être source de déperdition de chaleur. La soirée est gratuite et ouverte à tous, ce vendredi 23 février à 18 h. Rendez-vous à la mairie d’Argences-en-Aubrac, chaudement vêtu ! Un moment convivial avec un apéritif offert par la mairie sera proposé à l’issue de la présentation.

Rénov’Occitanie est un programme d’aide et d’accompagnement à la rénovation énergétique porté par le Parc naturel régional de l’Aubrac et financé par la Région Occitanie, les Certificats d’économie d’énergie et la Communauté de communes Aubrac Carladez Viadène.

Plus d’informations : silvia.estevez@parc-naturel-aubrac.fr