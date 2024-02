Aveyron : ces deux bâtiments communaux vétustes ont trouvé preneurs à Baraqueville

Lors de la dernière réunion du conseil municipal le 30 octobre 2023, la municipalité a pris la décision de céder deux de ses biens immobiliers.

Cette mesure intervient pour plusieurs raisons, notamment la nécessité de réaliser d’importants travaux de rénovation, l’inadéquation des bâtiments avec les besoins de la commune et l’émergence d’opportunités favorables.

Le premier bâtiment concerné est l’ancien siège de la société Sogedo, qui a perdu sa délégation de service public dans la distribution d’eau du Syndicat mixte des eaux Lévezou Ségala.

A quoi vont servir ces bâtiments désormais ?

Après des recherches infructueuses pour trouver un locataire durable, la mairie a conclu la vente de ce local à Vincent Barrès, chef d’entreprise d’événementiel ASL Diffusion, pour la somme de 320 000 €. Cette acquisition s’accompagne de l’installation du siège social de l’entreprise sur le Ségala, offrant ainsi une opportunité économique pour la région.

Le second bâtiment concerné est l’ancien Hôtel Boussaguet, où la fleuriste "La Rose Noire" occupe le rez-de-chaussée. Des travaux énergétiques, d’isolation et d’accessibilité sont nécessaires, et suite à une offre d’achat de M. et Mme Tauriac, la vente a été conclue pour un montant de 234 000 €. Les acquéreurs se sont également engagés à maintenir une activité commerciale au rez-de-chaussée.

Ces transactions, soumises aux services des domaines, ont été finalisées chez le notaire à la fin du mois de décembre. La municipalité n’exclut pas d’autres cessions similaires à l’avenir, mais elle reste attachée à son patrimoine. Avec l’approche du Centre économique et d’animation social et culturel, l’objectif principal est de maîtriser la surface de plancher à entretenir, surtout face à la hausse des coûts énergétiques, afin de préserver l’équilibre des budgets de fonctionnement de la collectivité.