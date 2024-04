Baraqueville. Marché aux fleurs et plants à la MAS

Mercredi 24 avril, la MAS de Baraqueville ouvrira le rideau sur le théâtre de sa fête des fleurs et des plants.

Placée sous le signe du partage et de la tolérance la fondation Opteo met en œuvre une journée de rencontre où les résidents et leurs très nombreux amis, familles et partenaires propose un marché en plein air de plants pour égayer jardins et balconnières, avec des plants de tomates, courgettes et des fleurs multicolores. Cet événement se place au cœur des missions et valeurs de la fondation : qualité de vie pour tous, inclusion, respect, bienveillance et partage.

Dès 14 heures, mercredi 24 avril, venez nombreux faire votre marché de plants et de fleurs et partager le verre de l’amitié.