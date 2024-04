Baraqueville. "Kiki chantera Piaf" ce vendredi à la salle du Fauteuil rouge

La môme et le poète, une voix et une plume… Edith Piaf et Jean Cocteau, la reine de la chanson réaliste et le dandy surréaliste se sont aimés, à leur manière pendant vingt-trois ans. Le temps d’une soirée, le cinéma le Fauteuil rouge rend hommage à ces deux "monstres sacrés" en accueillant le spectacle "Kiki chante Piaf".

Un vrai coup de cœur pour ce retour vers le passé orchestré par les Strapontins du Mastigophore, alternant des lectures de textes écrits par Cocteau pour Piaf et des chansons de celle-ci, portées par la voix de Christine Demichelis.

Sans chercher à copier l’inimitable Piaf, Kiki noue une relation intense avec le public, subjugué par sa présence et sa voix chaleureuse et puissante qui donne le frisson dès les premières chansons.

Dans une atmosphère de clair-obscur typique des rues urbaines du vieux Paris d’autrefois, devant un micro vintage ou derrière son orgue de barbarie, Christine De Michelis puise au fond d’elle-même l’authenticité d’une interprétation qui secoue nos sentiments.

Entrée 10 €. Réservation : Résa/Booking, mairie de Baraqueville