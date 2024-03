Lancement des Rencontres de l'immobilier : une première édition pour répondre aux problématiques des propriétaires en Aveyron

Une centaine de personnes a assisté au lancement officiel des Rencontres de l’immobilier. Un tout nouveau concept organisé au château de Fontanges qui succède au traditionnel Salon de l’immobilier.

La première édition des Rencontres de l’immobilier s’est tenue au château de Fontanges. Cet événement, de type soirée privée sur inscription, diffère de l’habituel Salon de l’immobilier. Un concept voulu et assumé par les organisateurs (Centre Presse et L’Agence), pour redonner de la vigueur à un mouvement en perte de vitesse.

"Ce rendez-vous est destiné au grand public, certifie la responsable de projet, Marion Fournier. Par rapport à l’échelle nationale, l’Aveyron conserve un marché immobilier préservé et dynamique. On essaye de conserver cet élan."

Des échanges enrichissants

Grand public, promoteurs, agences immobilières, gestionnaires de patrimoines… Au total, ils étaient près d’une centaine d’intéressés à assister à ce premier rendez-vous axé sur l’investissement immobilier. Au cours d’une conférence informative, cinq intervenants se sont partagé la parole : Benoît Lanchon de la Chambre des notaires, Ariane Boudes, responsable commercial chez Qualit’Immo, Benoit Druot, responsable et fondateur de l’agence Druot Immobilier, Bruno Alary, président de l’Association départementale de l’information et du logement dans l’Aveyron, et Aymeric Cassagnes, directeur chez Genesis Patrimoine conseil.

À tour de rôle, ils ont balayé l’actualité du secteur et ont tenté de répondre aux problématiques actuelles des propriétaires, tout en rassurant les futurs acquéreurs. Une démarche qui s’est poursuivie par des rencontres entre particuliers et professionnels. Des moments d’échanges appréciés par les curieux du jour, dont Arthur : "Cela permet de faire un tour d’horizon du secteur et des différentes étapes à connaître avant de se lancer."

La célèbre citation de Franklin Roosevelt (ancien président des États-Unis) a pris tout son sens durant cette conférence : "L’immobilier ne peut pas être perdu ou volé et il ne peut pas être emporté. Acheté avec bon sens, payé en totalité et géré avec raison, il est le placement le plus sûr du monde." Face à la réussite de cette première réunion, deux nouveaux rendez-vous seront organisés d’ici la fin de l’année, en septembre et en novembre.