Laissac-Sévérac l'Église. Un marché du mardi des plus conviviaux !

Ce mardi 16 avril, les membres de la commission des foires et marchés de la commune de Laissac-Sévérac-l’Église avaient organisé une animation sur le marché de plein vent hebdomadaire. Avec un stand aux couleurs du printemps, joliment décoré de fleurs et plantes mises à disposition par la pépinière "Les serres du Colombier" et coiffés de chapeaux de paille fleuris, histoire de narguer une météo plutôt capricieuse, les élus sont venus à la rencontre de la population en proposant un moment d’échange et de convivialité. À l’occasion d’une dégustation gratuite de viande de bœuf grillée et de produits locaux, fromages et vin fournis par les marchands habituels du marché, l’ambiance était cordiale et chaleureuse. Des jeux sur le thème de la ferme et des animaux, et une distribution de chocolat et de bonbons ont ravi les enfants.

La mairie remercie les commerçants du marché et de Laissac pour leur sympathique participation.