Laissac-Sévérac l'Église. Don du sang : autant de flacons collectés en 2023 qu’en 2022

Samedi 20 avril, les membres de l’association des donneurs de sang du Laissagais se sont réunis pour tenir leur assemblée générale. La présidente, Isabelle Canaguier, a remercié tous les bénévoles qui œuvrent pour la promotion du don de sang et qui participent à l’accueil des donneurs, les commerçants pour leur soutien et la municipalité pour la mise à disposition de la salle lors des collectes.

Elle a également chaleureusement remercié les clubs sportifs qui ont relevé les défis et ainsi promotionné les collectes. L’année 2023 a été à peu près identique à 2022 en nombre de donneurs, soit 8 % de la population. Le bilan financier est satisfaisant et le bureau est reconduit et étoffé avec l’arrivée de deux membres supplémentaires : une trésorière adjointe, Mireille Roumiguier et une secrétaire adjointe, Marie-Laure Barret.

Beaucoup de projets sont à l’ordre du jour pour 2024 et il a été annoncé une particularité pour la prochaine collecte qui aura lieu le 19 juin de 14 h à 18 h 30, exceptionnellement un mercredi, le centre administratif n’étant pas disponible le jeudi. Toute personne qui souhaiterait rejoindre cette équipe dynamique est, bien entendu, la bienvenue.