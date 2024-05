Laissac-Sévérac l'Église. Le vide-greniers du Clouquié a fait le plein

Toujours convivial et familial, le club "Le Clouquié" de Sévérac-l’Église a basculé dans le sérieux avec l’organisation dimanche d’un vide-greniers à Laissac.

Et oui, dans ce genre d’animation, le droit à l’erreur est très ténu. Heureusement, parmi nous, certains étaient plutôt expérimentés dans ce type d’exercice et ils ont pu avec succès accompagner les néophytes de l’équipe pour le bon déroulement de l’événement. Au final, à la grande satisfaction des organisateurs, ce fut une excellente journée pour la plupart des exposants. Ces derniers ont profité de la présence de visiteurs venus en nombre qui, pour beaucoup, se sont fait plaisir avec des achats "coup de cœur" ou plus réfléchis.

Pourtant, le succès de ce vide-greniers n’était pas acquis au départ avec une météo désastreuse à l’aube, et il faut bien le dire, une installation matinale parfois "colorée", mais le déroulement très "bon enfant" de cette journée avec le concours de tous, chineurs habitués ou occasionnels et exposants a permis sa réussite.

Le prochain vide-greniers du club aura lieu le jeudi 14 juillet sur l’esplanade du foirail à Laissac.